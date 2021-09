Hành trình long đong của “rồng lửa” S-500

Tính năng ưu việt

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus (còn gọi là 55R6M Triumfator-M) được chế tạo và phát triển bởi Cục thiết kế chế tạo máy đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Almaz Antey dựa trên sự kế thừa và phát huy hệ thống S-400 Triumf. Tuy nhiên, hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới này có những khả năng phòng không và phòng thủ ưu việt mà chuyên gia quân sự đánh giá là “độc nhất vô nhị” và hiện chưa có đối thủ.

Hệ thống S-500 là hệ thống đa năng có khả năng phòng không, phòng thủ tên lửa và phòng thủ vũ trụ. (Ảnh chụp từ clip do Bộ Quốc phòng Nga công bố)

Xét về khả năng phòng thủ tên lửa, S-500 có nhiều nét tương đồng so với hệ thống tiền nhiệm khi đều tiêu diệt được các loại máy bay, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, nhờ được trang bị các loại tên lửa đánh chặn hiện đại, hệ thống tên lửa đất đối không S-500 được đánh giá là ưu việt hơn so với S-400 và các đối thủ hiện tại của nó. S-500 có thể bắn hạ các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất, tên lửa hành trình siêu thanh, các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và các loại tên lửa liên lục địa ở giai đoạn cuối, thậm chí là đoạn giữa của hành trình. Nó có khả năng phát hiện và tấn công cùng lúc 10 mục tiêu tên lửa đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ 7km/s (tương đương 25.000km/h), điều mà chưa có hệ thống nào trên thế giới có thể làm được. Tầm bắn của S-500 lên tới 600km (xa hơn 200km so với S-400) và trần bắn là 200km.