Hành trình lấy vé World Cup đầy kiên cường các cô gái Việt Nam

Các cầu thủ ôm lấy nhau trong nước mắt và những nụ cười của hạnh phúc. Tất cả đã chiến đấu như những chiến binh để cùng nhau làm nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

May mắn và tinh thần vượt khó

Có thể nói, tuyển nữ Việt Nam dù suýt phải bỏ giải vì có hơn 10 cầu thủ mắc Covid-19, nhưng vẫn may mắn đủ quân số để đi tới trận cuối cùng.

Tấm vé World Cup lịch sử của tuyển nữ Việt Nam

Nhiều người cho rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung dính “bão” Covid-19 đúng… thời điểm, có đủ thời gian để trở lại khỏe mạnh ở những trận đấu mang tính quyết định (trong khi Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) lại có nhiều cầu thủ mắc Covid-19 khi vào sâu trong giải).

Nhưng trên hết là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tinh thần vượt khó của những nữ chiến binh sao vàng, đã mang về tấm vé World Cup lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Video Việt Nam 2-1 Đài Loan (Trung Quốc) (Nguồn FPT Play)

Diệp Chi