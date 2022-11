Hành trình kỳ diệu của chàng trai lớn lên trong bom đạn vụt trở thành Kvaradona, “Maradona mới” của xứ Naples

Tại Nations League 2022/23, phong độ đỉnh cao của Khvicha giúp Georgia đứng nhất bảng C4, vượt qua cả Bulgaria lẫn Bắc Macedonia, đội từng dự Euro 2020. Mùa tới Khvicha cùng đồng đội sẽ lên chơi ở Nations League B. Nền văn hóa bóng đá ở Georgia cũng thay đổi. Thay vì muốn trở thành Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, những đứa trẻ ở vùng Caucasus, nơi kẹt giữa Đông Âu và Tây Á đều mơ sẽ là Kvaratskhelia.

Nhiều năm trước Kvaratskhelia đã lớn lên trong sự bất an, khi Nga đưa quân vào Georgia năm 2008 sau cáo buộc nước này gây hấn với Nam Ossetia. Trong bối cảnh bố thì ở xa (là HLV bóng đá ở Azerbaijan) và sống bên mẹ, Kvaratskhelia vượt qua nỗi sợ hãi bằng việc chơi cùng trái bóng. Anh tập luyện ở lò đào tạo của Dinamo Tbilisi trước khi ra mắt đội một ở tuổi 16.

Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về tài năng của Kvaratskhelia, cần ngược dòng lịch sử của Dinamo Tbilisi cũng như bóng đá Georgia. Từ những thập niên đầu thế kỷ 20, bóng đá ở Georgia đã chịu ảnh hưởng của người Nam Mỹ và CLB giàu truyền thống nhất nước, Dinamo Tbilisi sớm thiết lập phong cách thiên về trình diễn.

Khi trở thành một phần của Liên bang Xô viết, Dinamo Tbilisi vẫn coi trọng tính nghệ thuật. Thậm chí năm 1960, tiền đạo Ghoghoberidze còn đưa Kartuli, điệu múa đặc trưng của người Georgia vào bóng đá. Sau này, nếu như Dynamo Kiev của Lobanovski, niềm tự hào của Liên bang Xô Viết, nổi tiếng với sự kỷ luật và lối chơi được lập trình, Dinamo Tbilisi giống như một phản đề bởi coi trọng sự ngẫu hứng và kỹ thuật. Đó là lý do Georgia được gọi là “Brazil vùng Caucasus”.

Với Kvaratskhelia, Napoli trở thành đội bóng thú vị nhất châu Âu. (Ảnh: CNN)



Kvaratskhelia, giống như nhiều đứa trẻ khác ở Dinamo Tbilisi, được nuôi dưỡng để trở thành nghệ sỹ sân cỏ, không phải những cỗ máy. Chỉ có điều Khvicha đặc biệt hơn, chăm chỉ và giàu khát khao hơn. Như bố anh nói, “Khvicha sống vì bóng đá”. Đó là lý do nơi ở của anh luôn gần khu huấn luyện nhằm hạn chế thời gian di chuyển, tạo nên một chu trình khép kín: ăn, ngủ, tập luyện và lặp lại.



Một điều quan trọng khác, Kvaratskhelia không bao giờ sợ áp lực. Nói chính xác thì anh không tự tạo áp lực cho mình. Anh chưa một lần sợ sai hay lo lắng về những hậu quả tiêu cực. Anh thích mạo hiểm, sẵn sàng thử mọi thứ và luôn mang đến sự kinh ngạc.



Chỉ cần xem những pha xử lý của Kvaratskhelia. Anh đi bóng, bỏ lại đối thủ ở phía sau hoặc thực hiện các pha dứt điểm theo cái cách rất khó tin. Hoàn toàn không theo khuôn mẫu nào, và không phải bản sao của bất cứ ai.



Có người nói rằng Kvaratskhelia giống George Best, có người so sánh anh với Cristiano Ronaldo. Trang web của giải Ngoại hạng Nga thì liên tưởng anh với Christian Pulisic, đồng đội từ thời thơ ấu Davitashvili lại gọi anh là “Messi của Georgia” trong khi HLV của Georgia, Willy Sagnol, nhận định Khvicha gợi nhớ tới Franck Ribery.



Với người hâm mộ Napoli, tất cả đều sai. Kvaratskhelia là Kvaradona, là Maradona của họ. “Nhìn Kvaradona sẽ thấy Maradona”, họ nói, đồng thời ngước nhìn lên bức tượng với đôi chân vàng của Thánh Diego vĩ đại.