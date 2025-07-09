Hành trình kiên cường từ tai nạn gãy tay đến tấm vé vào thẳng Đại học Bách Khoa

Nhắc lại kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán - Tin, Trung vẫn không quên những ngày phải cầm bút bằng cả cánh tay. Chỉ bốn ngày trước kỳ thi, em không may bị gãy cổ tay phải. Vết thương tưởng chừng khiến việc dự thi bất khả thi, song Trung quyết định không bỏ cuộc.

Chỉ còn vài ngày trước kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), một tai nạn bất ngờ khiến Lưu Tiến Trung - cậu học trò người Sán Dìu ở xã Tràng Lương (TP Đông Triều cũ) - bị gãy tay phải. Những tưởng cánh cửa mơ ước đã khép lại, nhưng bằng nghị lực, Trung nén đau, cầm bút bằng cả cánh tay, viết nên hành trình kiên cường để hôm nay giành suất tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Cổ tay không cử động được thì em dùng cả cánh tay để viết. Các thầy cô khuyên để sang năm thi lại, nhưng nghĩ đã cố gắng ôn bao ngày qua nên em vẫn đi thi”, Trung kể.

Quyết tâm ấy đã đưa em vào lớp Chuyên Toán - Tin đúng như mơ ước, mở ra hành trình mới cho cậu học trò vùng mỏ đam mê máy tính.

Niềm đam mê ấy được nhen nhóm từ năm lớp 4. Đến cuối lớp 8, Trung cùng một số bạn được giáo viên Trường Chuyên Hạ Long bồi dưỡng thi đội tuyển Tin học. Kết quả, em đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Lên lớp 9, Trung tiếp tục xuất sắc giành giải Nhì cấp tỉnh môn Tin học, giải Nhất thị xã Đông Triều và giải Khuyến khích Tin học trẻ cấp tỉnh.

Những thành tích đó giúp Trung thêm tự tin bước vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2023-2024, em đoạt giải Khuyến khích. Chỉ một năm sau, 2024-2025, Trung tiến thêm một bậc, giành giải Ba quốc gia môn Tin học - thành tích không dễ có được, đặc biệt là với một học sinh dân tộc thiểu số.