Hành trình khởi nghiệp ‘nghẹt thở' của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học

Hiện tại, Fetch là một trong những nền tảng công nghệ tiêu dùng phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Mỗi ngày, công ty xử lý hàng triệu biên lai, mang lại phần thưởng cho người dùng đồng thời cung cấp dữ liệu quý giá cho các thương hiệu.

Năm 2022, Fetch được định giá 2,5 tỷ USD (khoảng 65,3 nghìn tỷ đồng), chính thức gia nhập hàng ngũ “kỳ lân công nghệ”. Đây là giấc mơ xa vời mà chàng sinh viên bỏ học giữa chừng chưa từng nghĩ đến.

Khi được hỏi bí quyết thành công, Schroll nhấn mạnh vào niềm tin vào đội nhóm và tinh thần không đầu hàng, ngay cả khi hy vọng mong manh nhất.

“Khả năng phục hồi là yếu tố thường bị đánh giá thấp. Đa phần các công ty thành công không phải vì họ may mắn hơn mà vì họ kiên trì hơn”, anh nói. “Thành công luôn cần một chút may mắn, nhưng chính sự chăm chỉ mới tạo ra nhiều cơ hội để may mắn xuất hiện”.

Dù đang điều hành một công ty tỷ đô nhưng Schroll vẫn giữ thói quen thức khuya làm việc, đích thân gửi email đến người dùng và không ngừng cải tiến sản phẩm.

Theo CNBC