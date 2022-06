Hành trình giải cứu 5 bé gái trước nguy cơ bị bán sang nước ngoài lao động trái phép

Phát hiện đường đi của 5 bé gái

Qua kiểm tra và trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện 4 cháu lên một chiếc xe khách chạy từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Lúc này chiếc xe khách đã đi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp tạm giữ chiếc xe và 5 cháu gái.

Camera an ninh ở bến xe Nước Ngầm ghi lại hành trình di chuyển của nhóm bé gái.

Đến ngày 1/6, tổ công tác Công an huyện Yên Dũng khẩn trương di chuyển vào Bình Thuận. Tổ công tác đã xác minh chính xác các nạn nhân. Làm việc với Công an tỉnh Bình Thuận thì được biết cơ quan công an tỉnh này đã nhiều lần chặn bắt các chuyến xe đưa người sang Campuchia làm việc trái phép.

Các nạn nhân khi được đưa qua biên giới sẽ phải làm việc theo kiểu bị bóc lột, đánh đập, ngược đãi, thậm chí ép vi phạm pháp luật, làm gái mại dâm… Nếu người nhà, gia đình nạn nhân có liên lạc được thì bọn chúng bắt chuộc về với số tiền lớn hoặc “thế mạng” bằng một người khác.