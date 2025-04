Hành trình đổi mới, ý nghĩa thời đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tiếp sau đó Trung ương Đảng đã họp và ra Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/1/1981 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp đã tạo ra bước phát triển to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những nghị quyết đầu tiên của Đảng mở ra một hướng đi mới trong việc hỗ trợ thúc đẩy sản xuất trong nước để giải quyết những thách thức, khó khăn, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Nhắc đến sự kiện Đổi mới, chúng ta như được sống lại với những khoảnh khắc của lịch sử giữa những năm 1980, thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam, hay chúng ta suy tư, hồi tưởng đến dấu ấn lịch sử mang tên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986). Chính trong những "cam go, quanh co" của lịch sử ấy thì ý Đảng và lòng dân lại cùng chung một nhịp đập thực hiện những bước đi của Đổi mới.

Sự thành công trong hành trình của Đổi mới là thực tiễn rõ nét cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cũng như niềm tin của dân nơi Đảng. Trong bài viết này, tác giả đi vào luận giải hành trình của Đổi mới và ý nghĩa thời đại của nó trong dựng xây một Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội với ấm no, phồn thịnh rạng ngời.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đạt được thành công trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng,…

Đầu thập niên 1980, tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn rất khó khăn và căng thẳng, lạm phát đã tăng lên mức phi mã đặc biệt sau hai cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền.

Tất cả những khó khăn về kinh tế - xã hội ở nước ta lúc bấy giờ đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan được Đảng ta nhìn nhận và đánh giá trong các Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội VI như sau: "Chúng ta vừa chủ quan nóng vội, vừa bảo thủ trì trệ, trong thực tế hai mặt đó cùng tồn tại và đều cản trở bước tiến của cách mạng".

Đứng trước những thời khắc của lịch sử, Đảng ta với sứ mệnh của mình có vai trò là người dẫn dắt, lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đã thực sự thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, thấu hiểu sâu sắc thực tiễn của cách mạng Việt Nam để từ đó kịp thời đề ra đường lối Đổi mới một cách đúng dắn - kịp thời - phù hợp - sát với tất yếu lịch sử, để khẳng định Đảng ta vừa là Đảng của giai cấp nhưng cũng đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam, ở đó Đảng và nhân dân cùng một ý chí, một niềm tin son sắc vào tương lai xây dựng một Việt Nam phồn thịnh rạng ngời trong tương lai.

Ý nghĩa thời đại và bài học kinh nghiệm của Đổi mới trong Kỷ nguyên mới

Nhìn sâu vào bên trong của sự kiện Đổi mới, chúng ta sẽ thấy rằng tư duy đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá của Đảng luôn xuyên suốt ngay từ khi thành lập Đảng, cũng như trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sự thành công của sự kiện Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là bài học có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn minh chứng cho tính đúng đắn sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là sự khẳng định cho một tinh thần mà mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định trong Bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X: "Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân; nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng; mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Những hình ảnh trên cao thể hiện Hà Nội đang phát triển không ngừng, thể hiện nhịp độ của một thành phố sáng tạo (Ảnh: Hữu Nghị).

Sự thắng lợi sau 40 năm công cuộc Đổi mới ở Việt Nam ngày hôm nay là những bài học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho Việt Nam tiếp tục Đổi mới trong Kỷ nguyên mới.