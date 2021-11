Hành trình đi kêu oan của 5 người mang án trộm cắp suốt 34 năm

Your browser does not support the audio element.

Hàng chục năm trời mang án oan

Đó là câu chuyện của 5 người mang án oan suốt 34 năm qua tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đó là ông Đinh Xuân Hồ (SN 1961), Đinh Xuân Kỳ (SN 1955), Trần Văn Ổn (SN 1954), Hoàng Trọng Lưu (SN 1955) và Đinh Xuân Tạo (SN 1927), đều trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch. Trong số 5 người này thì ông Đinh Xuân Tạo đã mất.

Quay trở lại thời gian vào đêm 17/6/1987, kho nông sản của Hợp tác xã (HTX) mua bán xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch đã bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm 187 kg lạc vỏ và 34 kg tiêu. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch kết luận 5 người đàn ông được nhắc đến ở trên chính là thủ phạm gây ra vụ trộm.

4 trong số 5 người đàn ông bị oan sai trong vụ án xảy ra vào năm 1987 (Ảnh: Tiến Thành).

Nhớ lại câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây 34 năm, ông Đinh Xuân Hồ - một trong 5 người mang án oan - cho biết, thời điểm đó ông nguyên là Kế toán trưởng HTX mua bán Liên Trạch.

"Tôi nhớ hôm đó đang ở nhà thì công an đến thông báo lệnh tạm giam vì liên quan đến vụ trộm cắp ở kho nông sản của HTX. Tôi bị tạm giam 2 ngày ở công an xã rồi tiếp tục tạm giam 5 tháng ở công an huyện. Thời điểm đó tôi như người điên, uất ức lắm", ông Hồ nhớ lại.