Hành trình chiến thắng ung thư của 3 người phụ nữ

Điểm chung của họ là niềm tin, tình yêu cuộc sống, sự lạc quan, tuân thủ điều trị và sử dụng sản phẩm hỗ trợ đến từ Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam.

Phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo

Vốn là người luôn coi trọng sức khỏe, nên đầu năm 2017 khi có những dấu hiệu đau bụng chị Nguyễn Thị Duệ (xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, ĐT: 0966.250.466) quyết định đi kiểm tra ngay. Khi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ kết luận chị bị ung thư tử cung, di căn buồng trứng và đã ở giai đoạn muộn.

Chị Duệ cho biết: "Tôi phải mổ cấp cứu cắt toàn bộ tử cung và 2 bên buồng trứng. Dù đã nạo vét hết các hạch ổ bụng, nhưng chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn ở mức rất cao, cảnh báo nguy cơ chắc chắn sẽ dẫn đến tái phát và di căn trong thời gian ngắn. Phẫu thuật chưa kịp hồi phục, tôi buộc phải chuyển đến bệnh viện K3 Tân Triều tiếp tục điều trị".

Chị Nguyễn Thị Duệ đang nhớ lại khoảng thời gian điều trị ung thư.

Tại Bệnh viện K3, chị được chỉ định phải tiến hành hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại và ngăn chặn tình trạng di căn. Sau 16 đợt hóa chất bị hành hạ đến "thân tàn ma dại", cơ thể chị từ hơn 50kg chỉ còn 30kg, men gan tăng cao, toàn thân bị phù. Dù tinh thần vẫn còn cho "cuộc chiến" với phác đồ thứ 3, nhưng do thể trạng không thể cho phép, nên thay vì truyền hóa chất mới, bác sĩ đành truyền đạm, dịch và cho chị uống thuốc hạ men gan, tăng cường chức năng gan.

Tin sét đánh mang tên ung thư cũng gõ cửa gia đình chị Nguyễn Thị Soi (572 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM, ĐT 0915.206.506) vào ngày 06/09/2018. Chị được các con đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê và bụng đau dữ dội, các bác sĩ phát hiện có một khối u trong buồng trứng dài 15cm, chị được tiến hành mổ cấp cứu ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TPHCM.