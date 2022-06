Hành trình chạm ước mơ Harvard của 9x Việt

Lê Quang Nhật (sinh năm 1995) đang theo học chương trình tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại trường City University of Seattle (Mỹ). Trước đó, Quang Nhật từng chinh phục 3 bằng thạc sĩ tại City Univeristy of Seattle, Harvard University và The Johns Hopkins University.

Quang Nhật (ngoài cùng bên phải) tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Harvad University. (Ảnh: NVCC)

Năm 2011, Quang Nhật được định hướng đi du học Singapore, Úc hoặc Malaysia. Nam sinh chọn Mỹ với ước mơ một ngày nào đó chạm vào Harvard. Sang Mỹ học phổ thông, nam sinh dần “vỡ mộng” sau khi nhận về hàng loạt điểm B và B-. Nhật căng thẳng vào mỗi giờ lên lớp vì yếu tiếng Anh, không kịp ghi chép và không hiểu những lời thầy cô giảng dạy. Có ngày, 9x ngủ thiếp đi với bài kiểm tra B- trong tay.