Hành trình biến hóa thời trang của Taylor Swift qua từng album

Taylor Swift (2006) - Cô gái đồng quê trong sáng

Album đầu tay đưa Taylor từ một thiếu nữ 16 tuổi ở Nashville thành ''công chúa nhạc đồng quê''. Hình ảnh thời mới bước chân vào nghề của Taylor gắn liền với mái tóc xoăn bồng bềnh, váy hoa, boots cao bồi và phong cách giản dị. Taylor xây dựng hình tượng trong sáng, ngọt ngào, gần gũi với tuổi teen, đúng tinh thần của những bản hit thời bấy giờ.

Fearless (2008) - Lãng mạn và mộng mơ

Ở album Fearless, Taylor vẫn trung thành với country-pop nhưng hình ảnh được chăm chút hơn. Váy công chúa ánh kim, những bộ đầm mềm mại mang gam màu vàng - trắng gợi cảm giác lung linh như cổ tích. Đây cũng là thời kỳ Taylor được coi như ''công chúa tuổi teen nước Mỹ'', đại diện cho sự ngây thơ, mơ mộng và những rung động đầu đời.

Speak Now (2010) - Trưởng thành và nữ tính

Đây là album mang nhiều sáng tác cá nhân nhất thời điểm đó, hình ảnh Taylor cũng trưởng thành hơn. Cô chọn những chiếc váy xòe bồng bềnh, tông tím và đỏ chủ đạo, gợi cảm giác vừa lãng mạn vừa nữ tính. Trên sân khấu, Taylor thể hiện sự tự tin với những bộ váy dạ hội lộng lẫy, cho thấy một nghệ sĩ đang thoát dần khỏi cái bóng ''công chúa tuổi teen''.

Red (2012) - Nổi loạn và phá cách

Đây là giai đoạn Taylor bắt đầu thử nghiệm pop-rock. Hình ảnh đặc trưng chính là mái tóc thẳng mượt, son môi đỏ rực và những bộ trang phục hiện đại hơn như sơ mi, quần short lưng cao, áo kẻ ngang. Album Red đánh dấu sự lột xác vừa nữ tính vừa nổi loạn, phản ánh sự bùng nổ cảm xúc của Taylor qua các bản hit We Are Never Ever Getting Back Together hay I Knew You Were Trouble.

1989 (2014) - Biểu tượng pop và thời trang

Với album 1989, Taylor chính thức bước vào kỷ nguyên pop và trở thành một fashionicon thực thụ. Hình ảnh đặc trưng gồm áo croptop, chân váy chữ A, áo khoác bomber và mái tóc lob hiện đại. Album mang hơi thở của New York thập niên 80s, trẻ trung, sành điệu, khẳng định vị thế của Taylor không chỉ là ngôi sao âm nhạc mà còn là biểu tượng phong cách.

Reputation (2017) - Bí ẩn và quyền lực

Taylor bất ngờ chuyển sang hình tượng ''rắn chúa'' với tông đen, ánh kim và phong cách gợi cảm, sắc lạnh. Váy da, boots cao quá gối, eyeliner đậm và sân khấu đầy rắn khổng lồ đã tạo nên một hình ảnh Taylor đầy quyền lực, sẵn sàng đối mặt với thị phi và kẻ thù. Đây là thời kỳ cô phá bỏ hoàn toàn hình ảnh ngây thơ để xây dựng cá tính mạnh mẽ, gai góc.

Lover (2019) - Ngọt ngào và mơ mộng

Trái ngược với Reputation, album Lover tràn ngập màu hồng pastel, tím và xanh bạc hà. Phong cách thời trang mang hơi thở retro với váy midi, quần short cạp cao, áo croptop sắc màu. Hình ảnh Taylor ngọt ngào, lãng mạn như bước ra từ một bức tranh hoài cổ, phản ánh niềm tin vào tình yêu sau nhiều biến động.

Folklore & Evermore (2020) - Tối giản và nghệ sĩ

Hai album indie-folk phát hành giữa đại dịch COVID-19 cho thấy một Taylor hoàn toàn khác. Cô chọn váy maxi vintage, cardigan len, áo sơ mi oversized, tông màu trung tính như be, xám, nâu. Mái tóc tết đơn giản cùng không gian thiên nhiên trong MV tạo nên hình ảnh mộc mạc, sâu lắng, như một nữ thi sĩ lang thang giữa rừng. Đây là giai đoạn Taylor được ca ngợi là nghệ sĩ kể chuyện hàng đầu thế giới.

Midnights (2022) - Quyến rũ và sang trọng

Taylor trở lại với sự gợi cảm nhưng đầy tinh tế với đầm ánh kim, jumpsuit cut-out, eyeliner sắc sảo và phong cách retro-disco cuốn hút. Album vừa u tối vừa mê hoặc, phản ánh sự trưởng thành và quyến rũ của Taylor sau 16 năm sự nghiệp.

The Tortured Poets Department (2024) - Bi thương và điện ảnh

Ở album năm ngoái, Taylor xây dựng hình ảnh mang màu sắc thơ ca và điện ảnh, với tông đen - trắng chủ đạo. Váy vintage, áo sơ mi rộng, váy slip dress và phong cách tối giản gợi cảm giác u buồn, bi thương. Taylor trong vai một ''nữ thi sĩ đau khổ'', vừa mong manh vừa sắc sảo, mang đậm tính nghệ thuật.

The Life of a Showgirl (2025) - Hoành tráng, hòa nhịp sân khấu

Album mới nhất của Taylor đánh dấu một bước ngoặt táo bạo trong hình ảnh khi cô lựa chọn hòa mình vào phong cách showgirl - biểu tượng của sự xa hoa và sân khấu rực rỡ.

Phong cách này không đơn thuần là sự phô diễn thời trang sân khấu mà còn là tuyên ngôn về quyền lực nữ nghệ sĩ - Taylor biến sân khấu thành không gian trình diễn nơi âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh hòa quyện.

The Life of a Showgirl không chỉ đưa khán giả đến một bữa tiệc thị giác hoành tráng mà còn khẳng định khả năng biến hóa khôn lường của nữ ca sĩ, người luôn biết cách định nghĩa lại bản thân qua từng kỷ nguyên âm nhạc.

Ảnh: IG Taylorswift