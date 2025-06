‘Hạnh phúc tuổi trẻ’ - Vì sao càng cố gắng thành công, người trẻ càng bất an?

Krishnamurti đã chỉ ra: “Kỳ lạ thay, hầu hết mọi người đều muốn được công nhận và khen ngợi Việc này mang lại sự thỏa mãn to lớn, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Sự công nhận nuôi dưỡng tính phù phiếm của con người và có lẽ cả túi tiền của họ nữa, nhưng sau đó thì sao?”

Trong thời đại mà mọi thành tựu, giải thưởng, sắc đẹp, tài sản cá nhân liên tục được phô bày ở khắp mọi nơi, nhiều người trẻ không ngừng nỗ lực để được nhìn thấy và công nhận. Nhưng nếu không đạt được điều ấy, họ sẽ dễ rơi vào tâm lý nghi ngờ, tự ti, thiếu thốn hoặc không ngừng trách cứ bản thân vì không thể “thành công như người khác”.

Với “Hạnh phúc tuổi trẻ” (Happy is the one who is nothing) là tuyển tập những bài viết ngắn, cô đọng và súc tích của Krishnamurti dành cho những bạn đọc trẻ. Trong đó, Krishnamurti không ngừng đặt ra những câu hỏi khiến người đọc tự vấn và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Những câu hỏi, đôi khi bộc trực và trần trụi, chính là tấm gương chân thực để ta soi mình, nhìn vào những khoảng trống bên trong tâm hồn và gột rửa những suy nghĩ sai lầm, từ đó đạt đến sự tự do và hạnh phúc tự thân.

Phần đầu của cuốn sách là những lá thư Krishnamurti gửi cho một bạn trẻ đến với ông trong tình trạng bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lá thư được viết trong khoảng thời gian từ tháng 6/1948 đến tháng 3/1960, thể hiện một sự trắc ẩn và sáng suốt hiếm có của tác giả. Tuy được gửi cho một cá nhân nhưng khi đọc những bức thư ấy, ta có thể dễ dàng bắt gặp chính mình.