Hạnh phúc chao đảo vì lời khuyên cực đoan trên mạng

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt nhóm kín, diễn đàn hay fanpage với hàng trăm ngàn thành viên, nơi mọi câu chuyện hôn nhân đều được đem ra chia sẻ.

Từ việc chồng lỡ quên ngày kỷ niệm, vợ không khéo trong việc nhà, cho đến những khúc mắc lớn lao về chia đất đai, nhà nội nhà ngoại… đều được dốc bầu tâm sự trên các nhóm. Người viết thường giấu tên, dùng biệt danh, nhưng sự bối rối và tổn thương thì thật đến mức có thể chạm vào.

Điều đáng nói là, trong vô vàn bình luận dưới những bài đăng ấy, phần đông lại nghiêng về một hướng: “Ly hôn đi cho nhẹ đầu”, “Chồng thế thì bỏ”, “Vợ vậy thì giải thoát sớm”… Những câu chữ nhanh, gọn, dứt khoát, như thể chỉ cần một lần nhấn nút “thoát” là giải quyết được tất cả vấn đề của hôn nhân.

Tất nhiên, không thể phủ nhận có những cuộc hôn nhân thật sự bế tắc, việc chia tay là lựa chọn cần thiết và đúng đắn. Nhưng với rất nhiều tình huống thường ngày, lời khuyên “chia tay cho rồi” lại dễ trở thành con dao hai lưỡi. Nó gieo vào lòng người trong cuộc cảm giác rằng hôn nhân mong manh đến mức chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể tan vỡ.

Đằng sau mỗi dòng tâm sự trên mạng, thường là một người đang yếu đuối, cần được lắng nghe và đồng cảm. Nhưng thay vì sự thấu hiểu, họ lại nhận được những lời xúi giục cắt đứt.

Và đôi khi, trong lúc nóng giận, họ tin theo, hành động theo, để rồi sau này mới ngậm ngùi nhận ra quyết định ấy không xuất phát từ chính mình, mà từ một đám đông ẩn danh.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, cần tỉnh táo để giải quyết mâu thuẫn (ảnh minh họa)

Có người kể lại chuyện chị gái mình từng lên mạng than vãn vì chồng vô tâm, không mấy khi phụ việc nhà, hay quên đưa đón con. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hàng trăm bình luận ùa vào, phần nhiều khuyên “chia tay cho bớt khổ”. Chị lúc ấy cũng thấy máu nóng dồn lên, nghĩ hay là giải thoát thật.

Nhưng rồi bình tĩnh lại, chị thử trò chuyện với chồng, mới hiểu anh mải mê công việc đến mức kiệt sức, nhiều khi quên mất lịch đưa đón. 2 người cùng ngồi xuống, bàn bạc phân chia việc nhà và dần điều chỉnh. Nhìn lại, chị bảo may mà không hành động theo “làn sóng” trên mạng, nếu không giờ đã đánh mất cả một gia đình.

Thực tế là, khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, nhiều người thường chỉ kể một nửa: nhấn mạnh cái sai của đối phương mà ít khi nhắc đến thiếu sót của bản thân. Chính sự phiến diện ấy khiến “hội đồng mạng” dễ dồn lời khuyên cực đoan về một phía. Và đôi khi, trong hàng trăm lời bình luận, cái ta nhớ nhất lại chính là những lời dứt khoát nhất, gay gắt nhất.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là cuộc hôn nhân không bao giờ có mâu thuẫn. Trái lại, hạnh phúc nằm ở chỗ hai người có thể học cách đi qua mâu thuẫn, biết ngồi xuống cùng nhau, và dần sửa chữa những vết nứt nhỏ. Nếu chỉ chăm chăm “tìm phao” nơi mạng xã hội, chúng ta có thể vô tình bỏ lỡ cơ hội thật sự để đối thoại và hàn gắn.

Mạng xã hội mở ra một kênh chia sẻ rộng lớn, nhưng cũng không thể thay thế cho sự trò chuyện trực tiếp giữa hai vợ chồng, hoặc cho một cuộc tham vấn với chuyên gia hôn nhân gia đình.

Lời khuyên trên mạng, dù xuất phát từ thiện ý hay sự hứng khởi nhất thời, vẫn chỉ là ý kiến từ người ngoài. Quyết định cuối cùng, vẫn phải đến từ sự chín chắn, bình tĩnh của người trong cuộc.

Khi có khúc mắc, thay vì vội vàng đưa câu chuyện của mình lên mạng, có lẽ ta nên thử bắt đầu từ một cuộc trò chuyện nhỏ trong bếp, trên ban công hay trong một buổi cà phê vợ chồng. Đừng né tránh mà hãy tìm cách cùng nhau đối mặt với những khúc mắc ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Đôi khi, chỉ một câu “Anh thấy không thoải mái ở chỗ này”, hay “Em muốn mình cùng sửa điều đó”, đã đủ để xoa dịu cơn giận. Những chia sẻ trực tiếp, dù khó khăn ban đầu, vẫn có khả năng hàn gắn lớn hơn bất kỳ lời khuyên ẩn danh nào từ hàng ngàn người xa lạ.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng nếu cứ biến mạng xã hội thành “tòa xử án” cho mọi mâu thuẫn, có lẽ gia đình nào rồi cũng dễ vướng nguy cơ rạn vỡ. Đôi khi, để giữ một mái ấm, điều cần nhất không phải là lời khuyên từ hàng trăm người xa lạ, mà là một cái nắm tay đủ chặt từ chính người bạn đời.

Vũ Hoài