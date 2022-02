Hành khách hoảng loạn vì tàu SE7 bị ném vỡ kính

Sự việc khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nhân viên toa tàu đã nhanh chóng có mặt để xử lý và trấn an hành khách.

Được biết, tàu SE7 trên chở gần 1.000 hành khách khởi hành từ Hà Nội vào TP.HCM,

"Đây là hành động nghiêm trọng uy hiếp an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và làm hư hỏng tài sản quốc gia. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã cử cán bộ đến làm việc với chính quyền và công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý", ông Sơn thông tin thêm.

Hải Sâm