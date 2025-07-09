Hành động ý nghĩa của Việt Hương - Hoài Phương dịp lễ Vu Lan

Không chỉ dừng lại ở hoạt động lần này, nghệ sĩ Việt Hương vốn được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ, chị xem hoạt động thiện nguyện là niềm hạnh phúc, đặc biệt trong mùa Vu Lan, dịp để nhắc nhớ về tình thân, sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Vào các dịp lễ, Tết hay Trung thu, chị đều đặn tổ chức hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trao quà tại sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi và nhiều hoàn cảnh kém may mắn.

Việc tặng gạo và nhu yếu phẩm thiết thực cho bà con lần này tiếp tục khẳng định tấm lòng sẻ chia, nhân ái của gia đình Việt Hương - Hoài Phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương vẫn dành thời gian để lan tỏa sự sẻ chia, yêu thương đến bà con khó khăn. Điều này càng khẳng định tâm huyết của nữ nghệ sĩ, cũng như tinh thần "cho đi là còn mãi" mà chị và gia đình luôn theo đuổi.