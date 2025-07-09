Hành động ý nghĩa của Việt Hương - Hoài Phương dịp lễ Vu Lan

Việt Hương: Vu lan báo hiếu - 250 phần quà gửi tặng bà con
Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ, chị xem hoạt động thiện nguyện là niềm hạnh phúc, đặc biệt trong mùa Vu Lan, dịp để nhắc nhớ về tình thân, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Tham gia chương trình "Túi gạo nghĩa tình" tại phường Hiệp Bình – TP HCM, gia đình Việt Hương trao đi 250 phần quà. Mỗi phần quà bao gồm 20 kg gạo, nước tương, dầu ăn cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng sinh hoạt, giúp bà con thêm ấm lòng trong dịp lễ Vu Lan.
Nhiều người dân xúc động khi nhận được sự quan tâm đồng thời, không ít bà con hào hứng chụp hình lưu lại hình ảnh kỷ niệm cùng Việt Hương - Hoài Phương, lan tỏa bầu không khí vui vẻ, tích cực. Hoạt động "Túi gạo nghĩa tình" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, gắn kết cộng đồng, góp phần tạo thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động lần này, nghệ sĩ Việt Hương vốn được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện.
Việt Hương với tâm niệm trao yêu thương, gieo hạnh phúc
Vào các dịp lễ, Tết hay Trung thu, chị đều đặn tổ chức hoạt động giao lưu nghệ thuật kết hợp trao quà tại sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi và nhiều hoàn cảnh kém may mắn.
Việc tặng gạo và nhu yếu phẩm thiết thực cho bà con lần này tiếp tục khẳng định tấm lòng sẻ chia, nhân ái của gia đình Việt Hương - Hoài Phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như sự nghiệp nghệ thuật, Việt Hương vẫn dành thời gian để lan tỏa sự sẻ chia, yêu thương đến bà con khó khăn. Điều này càng khẳng định tâm huyết của nữ nghệ sĩ, cũng như tinh thần "cho đi là còn mãi" mà chị và gia đình luôn theo đuổi.