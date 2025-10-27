Hành động vô tư của bé gái khiến quán ăn của bố mẹ đắt khách bất ngờ

Diệp Lục - 27/10/2025 20:16

Đoạn clip bé gái ở Hồ Nam vô tư ngồi thưởng thức đồ ăn còn thừa lại, chưa bán hết tại quầy hàng của bố mẹ khiến cộng đồng mạng thích thú, đồng thời giúp doanh thu quán ăn bất ngờ tăng vọt trong thời gian ngắn.

Cặp vợ chồng 9X ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) mưu sinh bằng một quầy hàng nhỏ bán đồ ăn vặt, theo tờ 163.com.

Một buổi tối, cô con gái nhỏ vì đói bụng đã lấy phần đồ ăn còn lại tại quầy của gia đình để ăn. Khoảnh khắc đáng yêu ấy được người qua đường ghi lại và lan truyền trên mạng, giúp cả gia đình bất ngờ nổi tiếng.

Trong đoạn video, cô bé ngồi ăn những món đồ nguội, đồ ăn vặt một cách say sưa và ngon lành, khiến người xem “chảy nước miếng”. Không chỉ đáng yêu, hình ảnh ấy còn mang đến cảm giác chân thật và giản dị hiếm thấy trên mạng xã hội.

“Nhìn cô bé ăn là biết đồ ăn sạch sẽ và ngon rồi. Cái gì cha mẹ dám để con ăn thì chắc chắn không tệ”, một người dùng mạng bình luận.

Nhiều người chia sẻ rằng giữa vô số hình ảnh “sống ảo” ngoài kia, khoảnh khắc mộc mạc này khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Kể từ khi clip được lan truyền, quán ăn của đôi vợ chồng trẻ thu hút nhiều thực khách.

Hình ảnh bé gái ăn đồ ăn còn lại ở quầy hàng, giúp việc bán hàng của bố mẹ "đắt như tôm tươi".

Ảnh: Khaosod

Nếu trước đây họ thường bày hàng từ 16h đến khuya mới hết, thì nay chỉ hơn 17h đã có người xếp hàng dài. Những món nổi tiếng như “đậu hũ lan hoa” vừa mở bán đã hết sạch, có hôm chỉ bán 2 tiếng đã đóng hàng về sớm.

Chị Văn - mẹ bé gái - phụ trách đứng bán hàng, còn chồng chị - anh Lê, lo phần bếp. Cả hai bận rộn đến mức không kịp nghỉ tay từ sau khi quán nổi tiếng.

Dù công việc vất vả hơn, họ lại vui vì được về sớm để ăn cơm cùng con. “Trước đây chúng tôi làm đến khuya, khi về thì con nhỏ ngủ rồi. Giờ dù mệt nhưng gia đình lại được ở bên nhau nhiều hơn”, chị Văn nói.

Lượng khách tăng khiến nguyên liệu đôi khi cạn kiệt, chị Văn phải “vét đáy thùng” nước sốt, nước luộc để kịp phục vụ. Có những vị khách từ xa tìm đến chỉ vì muốn ăn món “bé gái trong video đã ăn”.

Vì được hỏi han quá nhiều, anh Lê thử mở livestream. Dù không rành giao lưu trực tuyến, nhưng có lúc lượng người xem lên tới cả nghìn.

“Giờ đông khách vậy, chắc con bé chẳng còn miếng nước lèo mà ăn nữa”, một tài khoản vui đùa.

Chị Văn mỉm cười: “Con bé không buồn đâu. Thấy bố mẹ bận rộn, con còn vui theo. Con gái biết cha mẹ vất vả nên tự chăm sóc bản thân, đôi khi còn phụ trả lời tin nhắn nữa”.

Hai vợ chồng cho biết họ chưa bao giờ nghĩ rằng một khoảnh khắc rất đỗi bình thường lại khiến mình được chú ý đến vậy.

Điều khiến nhiều người xúc động không phải là việc họ bán được bao nhiêu, mà là hình ảnh một gia đình lao động chân chất: cha mẹ chăm chỉ, con thơ hồn nhiên và sự yêu thương lan tỏa từ cộng đồng.

Một nhà báo Trung Quốc bình luận: “Đứng trước cám dỗ tiền bạc, phẩm chất con người mới là điều đáng quý. Hôn nhân là sự đồng hành và nương tựa, chứ không phải chỉ là hưởng thụ”.

Có lẽ chính sự giản dị, chân thành ấy đã khiến câu chuyện nhỏ chạm đến trái tim nhiều người.

Từ một bữa ăn tưởng như rất bình thường, hình ảnh cô bé ở Hồ Nam lại lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế. Giữa cuộc sống đầy bon chen, một đứa trẻ vui vẻ, một cặp vợ chồng chăm chỉ và những vị khách chân thành khiến người ta nhận ra: sự mộc mạc và yêu thương luôn tạo nên những điều đẹp đẽ nhất.