Hành động gây 'nhức mắt' của nhóm người lái xe Vespa ở phường Sài Gòn

Tuấn Kiệt| 12/08/2025 14:58

Thay vì dừng lại, nhóm người mặc áo cam ngang nhiên lái xe Vespa vượt đèn đỏ giao lộ thuộc phường Sài Gòn, TPHCM gây 'nhức mắt'.

XEM CLIP:

Ngày 12/8, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người mặc áo cam chạy xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ tại một giao lộ ở TPHCM lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh, nhóm người mặc áo cam chạy khoảng 20 xe máy Vespa đi theo đoàn. Khi đến một giao lộ, đèn tín hiệu chuyển vàng rồi đỏ để báo hiệu lệnh dừng chờ. 

Trong lúc người đi xe máy khác dừng lại thì nhóm này vẫn thản nhiên vượt lên rồi rẽ phải qua một tuyến đường khác. Đáng chú ý, giao lộ này không có đèn hiệu hoặc biển thông báo cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.

Ngay khi đoạn clip lan truyền, nhiều người tỏ thái độ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

eb954b5c 689a 4fc4 b506 7f2a8ae69b6c.jpg
Hình ảnh nhóm người áo cam lái xe máy vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết, đã nắm bắt thông tin và đang xác minh.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra lúc 8h8 phút sáng 11/8, tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Nhóm người trên chạy xe máy tay ga hiệu Vespa lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng Nhà hát TP về chợ Bến Thành.

Đến giao lộ trên, nhóm người này đã không tuân thủ luật giao thông đường bộ, khi cho xe rẽ phải khi đèn đỏ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hanh-dong-gay-nhuc-mat-cua-nhom-nguoi-lai-xe-vespa-o-phuong-sai-gon-2431207.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hanh-dong-gay-nhuc-mat-cua-nhom-nguoi-lai-xe-vespa-o-phuong-sai-gon-2431207.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hành động gây 'nhức mắt' của nhóm người lái xe Vespa ở phường Sài Gòn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO