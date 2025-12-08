Hành động gây 'nhức mắt' của nhóm người lái xe Vespa ở phường Sài Gòn

Ngày 12/8, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người mặc áo cam chạy xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ tại một giao lộ ở TPHCM lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh, nhóm người mặc áo cam chạy khoảng 20 xe máy Vespa đi theo đoàn. Khi đến một giao lộ, đèn tín hiệu chuyển vàng rồi đỏ để báo hiệu lệnh dừng chờ.

Trong lúc người đi xe máy khác dừng lại thì nhóm này vẫn thản nhiên vượt lên rồi rẽ phải qua một tuyến đường khác. Đáng chú ý, giao lộ này không có đèn hiệu hoặc biển thông báo cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.