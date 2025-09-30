Hành động gây bức xúc của người phụ nữ tại thang máy chung cư ở Hà Nội

Sáng 29/9, tại tòa CT4 của một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, sự cố thang máy khiến nhiều cư dân bức xúc. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi tưởng nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm: một cư dân dùng vật dụng chèn cửa thang máy.

Chị Diệu L., cư dân tòa CT4, bức xúc cho biết: "Việc chèn cửa khiến thang bị kẹt, thanh kiểm cửa biến dạng, mất hoàn toàn chức năng vận hành. Hậu quả là thang máy PL4-CT4 phải tạm dừng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại trong giờ cao điểm của hàng trăm cư dân. Nguy hiểm hơn, hành vi này tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng nếu thang vận hành sai cách”.