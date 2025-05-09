Hành động đẹp của nam thủ khoa Trường ĐH Luật - ĐH Huế

Sau khi nhận học bổng, Thái Bình quyết định trích 10 triệu đồng để hỗ trợ những bạn sinh viên cùng khóa có hoàn cảnh khó khăn, nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Hành động đẹp ấy không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn thể hiện trách nhiệm của một người trẻ biết nâng đỡ những ước mơ còn dang dở quanh mình.

Đậu Nguyễn Thái Bình là cựu học sinh lớp 12 chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Năm học 2022 – 2023, Thái Bình cùng nhóm nghiên cứu giành giải nhì cuộc thi Khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia với đề tài "Hành vi lạm dụng điện thoại thông minh ở học sinh trung học: Thực trạng và cách phòng ngừa". Những thành tích ấy giúp em được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Luật - ĐH Huế.

Dịp này, Trường ĐH Luật Huế cũng trao 20 triệu đồng cho Á khoa là sinh viên Hoàng Công Quý; khen thưởng 69 sinh viên có nhiều phấn đấu trong rèn luyện, học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm học 2024-2025.