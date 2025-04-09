Hành động đặc biệt của phía Triều Tiên sau cuộc gặp Putin - Kim Jong Un

Theo NDTV, trong đoạn video được nhà báo Nga Alexander Yunashev đăng trên Telegram hôm 3/9, ngay sau khi cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Kim kết thúc, đội ngũ của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lau chùi mọi bề mặt ông Kim từng chạm vào như phần tựa lưng ghế, tay vịn và cả mặt bàn. Cốc uống nước của ông Kim cũng được một nữ nhân viên đặt lên khay và mang đi.

"Sau cuộc đàm phán, đội ngũ tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim. Họ đã lấy đi chiếc cốc mà ông Kim đã uống, lau sạch lớp bọc ghế và những bộ phận nội thất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chạm vào", nhà báo Yunashev cho hay.