Hàng xóm nói gì về chủ shop Mai Hường đánh nữ sinh trộm váy?

Những ngày vừa qua, mọi thông tin liên quan đến vụ việc chủ shop thời trang Mai Hường ở Thanh Hóa đánh đập nữ sinh vì trộm váy 160k đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Mới đây, theo Thanh Niên đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP. Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (địa chỉ số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (Sn 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (Sn 1990, là chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nạn nhân được xác định là em T.M., học sinh trường THPT Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn.



Rạng sáng 4/12, rất đông người dân hiếu kỳ đã có mặt tại cửa hàng thời trang Mai Hường. Ảnh: Facebook





Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường. Ảnh Công an Thanh Hóa

Sau khi xảy ra sự việc, shop quần áo Mai Hường đã đóng cửa. Nhiều người dân xung quanh tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi bạo lực của chủ shop.