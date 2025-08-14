Hàng xóm của Mark Zuckerberg bức xúc vì phải chịu nhiều phiền toái

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Nypost

Khu phố Crescent Park ở Palo Alto, bang California, từng là nơi sinh sống đáng mơ ước cho đến khi Mark Zuckerberg chuyển tới 14 năm trước.

Ông chủ của Meta đã chi hơn 110 triệu USD (khoảng 2.885 tỷ đồng) để mua 11 căn nhà trong khu phố, khiến nhiều hàng xóm bất bình.

Kể từ khi dọn về đây vào năm 2011, Zuckerberg đã biến 5 căn nhà của mình thành một khu phức hợp khổng lồ – nơi ở chính của ông, vợ Priscilla Chan và 3 cô con gái.

Khu nhà được trang bị hàng loạt tiện nghi sang trọng như nhà khách, vườn cây, sân chơi pickleball, hồ bơi với lớp hydrofloor hiện đại và bức tượng bạc Thành Long cao hơn 2m do Zuckerberg đặt làm riêng.