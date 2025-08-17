Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Trong mắt hàng xóm tại khu chung cư cao cấp Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), vợ chồng Ngô Thị Thêu là một cặp đôi sang trọng, sống khá lặng lẽ sau cánh cửa căn hộ trị giá nhiều tỷ đồng.

Khu vực tòa nhà nơi vợ chồng Ngô Thị Thêu từng sinh sống.

Không ai ngờ rằng phía sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lại là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn M., một cư dân tòa nhà, chia sẻ: “Nhiều lần gặp, tôi thấy họ ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ tiền tỷ, dùng điện thoại và túi xách hàng hiệu. Không ít người đặt dấu hỏi: Họ làm gì mà giàu thế?

Nhưng sống trong chung cư, mỗi nhà một cửa, ít ai để ý đến nhau. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, chúng tôi mới biết bấy lâu nay sống cạnh đối tượng lừa đảo tinh vi”.