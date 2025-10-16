Hãng xe sang Land Rover sắp ra mắt mẫu xe điện giá rẻ 'Baby Defender'

Sau nhiều tháng bị gián đoạn sản xuất do sự cố tấn công mạng toàn cầu, hãng xe Anh quốc Jaguar Land Rover (JLR) đang chuẩn bị tung ra sản phẩm chiến lược mới: một phiên bản Defender chạy điện cỡ nhỏ, dự kiến ra mắt ngay trong cuối năm 2025 tới.

Mẫu xe điện mới này được Land Rover tạm gọi với cái tên là “Baby Defender” hay "Tiểu Defender", được kỳ vọng sẽ là “cứu tinh” giúp hãng vực dậy sau khủng hoảng và cạnh tranh trực diện trong phân khúc SUV điện đô thị đang bùng nổ.

Theo Auto Express, chiếc “Baby Defender” vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, nhưng sẽ được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và thân thiện với người dùng đô thị. Mức giá khởi điểm dự kiến vào khoảng 40-50 nghìn bảng Anh (tương đương khoảng 1,4-1,7 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với dòng Defender truyền thống.