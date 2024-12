Hãng xe điện của Elon Musk bị kiện vì chế độ lái tự động lỗi làm tài xế mất mạng

Chế độ lái tự động trên mẫu xe điện của thương hiệu xe do tỷ phú Elon Musk sáng lập đang bị kiện do nghi ngờ mắc lỗi khiến người lái xe gặp nạn. Lái xe vốn là công việc có tính chất nguy hiểm, do đó các hãng xe đã áp dụng một tính năng và công nghệ hiện đại để tăng cường sự an toàn. Tuy nhiên, một gia đình ở California (Mỹ) mới đây đã cho rằng công nghệ an toàn của Tesla - Autopilot - là nguyên nhân gây ra cái chết cho người thân của họ. Cụ thể, người đàn ông cầm lái chiếc xe đã đâm vào một chiếc xe cứu hỏa đang đỗ ven đường vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18/02/2023 và không qua khỏi sau đó. Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng chưa công bố rõ liệu tài xế có sử dụng bất kỳ tính năng lái xe bán tự động nào hay không. Đến nay, thông tin chính xác đã được tiết lộ. Genesis Giovanni Mendoza Martinez - 31 tuổi - đã kích hoạt chế độ lái tự động (Autopilot) để sử dụng trước khi chiếc xe của anh đâm vào xe cứu hỏa. Theo tờ Independent đưa tin, đơn kiện hãng xe Tesla của gia đình Mendoza cho biết, Giovanni đã sử dụng chế độ Autopilot trong 12 phút trước khi xảy ra tai nạn. Dữ liệu từ xe ghi lại cho thấy người lái vẫn sử dụng vô-lăng cho đến thời điểm xảy ra tai nạn. Không rõ tại sao anh ta không nhìn thấy đèn khẩn cấp nhấp nháy của xe tải để giảm tốc độ hoặc tránh xe. Nội dung đơn kiện cũng cho rằng chế độ Autopilot có lỗi và Tesla đã thực hiện một chiến dịch lớn để che giấu hàng nghìn vụ báo lỗi của người tiêu dùng về các vấn đề với tính năng Autopilot của hãng. Về phần Tesla, hãng đã phản hồi theo cách mà hãng đã làm với rất nhiều trường hợp tương tự. Họ lập luận rằng vụ tai nạn và hậu quả của nó là do sử dụng sai cách hoặc bảo dưỡng không đúng các sản phẩm liên quan, theo cách mà Tesla không thể lường trước. Điều mà nhiều người lái xe thường hay mắc lỗi hiện nay là hiểu sai về chức năng của một sản phẩm/công nghệ. Tesla cho biết, họ sẽ chú trọng hơn trong việc giải thích tới khách hàng về chế độ Autopilot và tính năng FSD (Full Self-Driving, gói tính năng nâng cao để đưa khả năng tự lái lên cấp độ gần như hoàn toàn tự động). Hai công nghệ này thực tế không cung cấp khả năng tự động lái cấp độ 5. Điều này có thể khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng những chiếc xe có thể tự lái mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Theo đơn kiện, người thân của tài xế cho rằng anh không chỉ biết rằng đây là chế độ Autopilot, anh còn thấy, nghe và đọc nhiều thông tin mang tính chất lừa dối khác của Tesla hoặc Elon Musk (nhà sáng lập hãng xe này) trên mạng xã hội. Bản thân người lái tin rằng những thông tin trên đúng đắn và chế độ lái tự động này an toàn hơn so với tài xế là con người. Bên cạnh đó, những vụ kiện về công nghệ lái tự động đều có một kết quả: hãng sản xuất ô tô thắng kiện và người lái xe luôn phải có trách nhiệm kiểm soát phương tiện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng. Vụ tai nạn do chế độ lái tự động trên BMW iX tại châu Âu Hiện nay, có vô số vụ tai nạn với tình huống tương tự xảy ra hàng năm, liên quan đến mọi loại xe của các hãng xe khác nhau và không chỉ riêng Tesla. Đó là lý do tại sao NHTSA (Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ) đã tạo ra các chiến dịch như “Slow Down, Move Over” (tạm dịch là “giảm tốc độ, chuyển làn”) để nhắc nhở người lái xe những gì họ nên làm khi gặp xe cấp cứu, cứu hộ. Theo Carscoops