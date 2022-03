Hàng Việt được người tiêu dùng Nga ưa chuộng

Buổi thị sát có sự tham gia của ông Dương Hoàng Minh – Tham tán thương mại Việt Nam tại Nga, ông Lê Trường Sơn – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh – Tổng Giám đốc công ty TNHH đầu tư INCENTRA.

Trong buổi thị sát, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã thăm các gian hàng đồ tiêu dùng Việt Nam, cũng như hỏi thăm tình hình buôn bán của bà con. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước việc nhiều mặt hàng tiêu dùng Việt Nam đã được bày bán tại Tổ hợp đa chức năng “Hà Nội – Mát-xcơ-va” và được rất nhiều khách hàng Nga đón nhận. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng từ những diễn biến địa chính trị phức tạp gần đây, hoạt động buôn bán nhỏ lẻ của bà con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do những vấn đề liên quan đến thanh toán và vận chuyển hàng hóa. Phần lớn cộng đồng Việt Nam tại Nga đang buôn bán nhỏ lẻ tại trung tâm thương mại và chợ, do vậy đây là bộ phận bị ảnh hưởng mạnh do tác động của các lệnh cấm vận.

Đại sứ Đặng Minh Khôi thăm các gian hàng đồ tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại sứ hoan nghênh tinh thần bà con cộng đồng luôn nỗ lực, cũng như đa dạng hóa nguồn hàng để vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại. Đại sứ khẳng định tình hình là hết sức khó khăn, và mong muốn cộng đồng Việt Nam tại Nga tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thử thách. Đại sứ quán sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bà con và làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam và Nga, nhằm tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cuộc sống ổn định cho cộng đồng Việt Nam tại Nga.