Hàng vạn khán giả đội mưa đến xem 33 anh tài

Hàng vạn khán giả bất chấp cơn mưa lớn đã đổ về The Global City (TPHCM) tối 7/9 để tham dự đêm diễn cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Dưới cơn mưa có lúc nặng hạt, nhiều khán giả chia sẻ không ngại bị ướt, chỉ mong đến giờ diễn để sớm gặp và cổ vũ các ca sĩ.
Trước đó, sức nóng của chương trình được thể hiện qua tình trạng vé. Toàn bộ hạng vé cho hai đêm nhạc cuối đã bán hết. Giá vé thấp nhất cho cả chuỗi concert là 800.000 đồng, trong khi hạng cao nhất S-VIP có giá 10 triệu đồng.
Với sân khấu cuối cùng, nhà sản xuất cho biết hai đêm diễn này được đầu tư quy mô nhất với nhiều chi tiết chưa từng xuất hiện trước đó. Điểm nhấn là màn hình LED cong dài gần 200 m, hệ khung giàn thép chuẩn quốc tế có khả năng chịu tải 100 tấn, cùng sàn chính kết cấu ba tầng cao hơn 6 m. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để đáp ứng những màn trình diễn nhiều lớp.
Theo đúng kịch bản của đêm trước đó, concert cuối dự kiến diễn ra trong khoảng sáu tiếng.