Hàng vạn khán giả đội mưa đến xem 33 anh tài

Hàng vạn khán giả bất chấp cơn mưa lớn đã đổ về The Global City (TPHCM) tối 7/9 để tham dự đêm diễn cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Dưới cơn mưa có lúc nặng hạt, nhiều khán giả chia sẻ không ngại bị ướt, chỉ mong đến giờ diễn để sớm gặp và cổ vũ các ca sĩ.

Hàng vạn người đổ về The Global City - địa điểm tổ chức đêm concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là đêm diễn Encore - đêm tái tổ chức ở điểm đầu, đánh dấu chặng cuối của hành trình kéo dài suốt hai mùa hè. Với chuỗi concert dài tới 8 đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai được xem là hiện tượng giải trí tiêu biểu trong năm 2024. Từ sớm, khu vực diễn ra concert đổ mưa lớn, tuy nhiên, điều này không ngăn được mong muốn của hàng vạn khán giả đến gặp 33 anh tài lần cuối. Trước đó, sức nóng của chương trình được thể hiện qua tình trạng vé. Toàn bộ hạng vé cho hai đêm nhạc cuối đã bán hết. Giá vé thấp nhất cho cả chuỗi concert là 800.000 đồng, trong khi hạng cao nhất S-VIP có giá 10 triệu đồng. Từ chiều 7/9, khán giả đã đến rất đông, xếp hàng để vào sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Thời điểm này, trời vẫn mưa khá nặng hạt nhưng rất đông khán giả vẫn đổ về The Global City. Do nắm bắt tình hình thời tiết mưa lớn tại khu vực diễn ra concert, người hâm mộ đã chuẩn bị kỹ ô và áo mưa. Dưới cơn mưa có lúc nặng hạt, nhiều khán giả chia sẻ không ngại bị ướt, chỉ mong đến giờ diễn để sớm gặp và cổ vũ các ca sĩ.

Ai đến concert cũng diện những trang phục xinh đẹp, tuy nhiên do mưa lớn, "đồng phục bất đắc dĩ" của Gai con - tên gọi những người hâm mộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai lại là những chiếc áo. Những bộ cánh lộng lẫy, được chuẩn bị công phu trước đó hoàn toàn bị áo mưa che lấp. Bạn Khánh Huyền và Thùy Trang đã di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội và Quảng Trị vào đến TPHCM để xem buổi diễn cuối thuộc chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai mùa thứ nhất. Khánh Huyền chia sẻ, bạn đã theo dõi đến 5/8 buổi concert ở cả hai miền Bắc và Nam, kể cả trong thời tiết thuận lợi lẫn mưa gió. "Đến nay, mình đã quen với những khó khăn khi đi xem show, không có gì cản bước mình được", người hâm mộ đến từ miền Bắc chia sẻ. Đến với show lần này, hai nữ khán giả cuồng nhiệt đã chi ra tổng cộng hơn 8 triệu đồng để lo liệu vé máy bay và tiền vé concert. Khán giả rất hào hứng đổ về concert dù trời mưa nặng hạt. Với sân khấu cuối cùng, nhà sản xuất cho biết hai đêm diễn này được đầu tư quy mô nhất với nhiều chi tiết chưa từng xuất hiện trước đó. Điểm nhấn là màn hình LED cong dài gần 200 m, hệ khung giàn thép chuẩn quốc tế có khả năng chịu tải 100 tấn, cùng sàn chính kết cấu ba tầng cao hơn 6 m. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để đáp ứng những màn trình diễn nhiều lớp. Bên cạnh đó, với những tiết mục viral trong đêm concert thứ 7, khán giả vô cùng nóng lòng chờ đợi tiết mục của đêm diễn cuối. Theo đúng kịch bản của đêm trước đó, concert cuối dự kiến diễn ra trong khoảng sáu tiếng.