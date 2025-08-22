Hàng triệu người đón tin vui khi cánh cửa mua nhà ở xã hội mở ra

Khởi công hàng loạt dự án

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định 338 của Thủ tướng. Trong 7 tháng năm 2025, cả nước hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, toàn quốc sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Mới đây, ngày 19/8, cả nước có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công sẽ cung cấp hàng chục nghìn căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.