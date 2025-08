Hàng triệu khách phải cởi giày, thắt lưng qua an ninh sân bay: Vì sao không bỏ?

Trao đổi với P.V VietNamNet về đề xuất này, chuyên gia hàng không Phạm Ngọc Sáu cho biết, việc yêu cầu hành khách tháo giày và thắt lưng khi kiểm tra an ninh tại sân bay không đồng nhất giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, hầu hết các sân bay đều bắt buộc hành khách phải tháo giày và thắt lưng khi đi qua cổng kiểm tra an ninh.

Tại Mỹ, cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đã bãi bỏ quy định bắt buộc hành khách tháo giày khi qua trạm kiểm tra an ninh tại sân bay, có hiệu lực từ ngày 9/7/2025. Quyết định này được đưa ra nhờ công nghệ soi chiếu hiện đại như máy quét CT 3D và trí tuệ nhân tạo, giúp đảm bảo an ninh mà không cần tháo giày. Tuy nhiên, nhân viên an ninh vẫn có thể yêu cầu tháo giày trong một số trường hợp đặc biệt.

Tương tự, nhiều sân bay châu Âu đã không còn áp dụng bắt buộc nhờ vào việc triển khai công nghệ soi chiếu tiên tiến và phương pháp phân loại rủi ro hành khách.