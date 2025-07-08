Hàng trăm thuyền cao su kẹt cứng, chồng lên nhau ở khu du lịch

07/08/2025 11:29

Hàng nghìn du khách đổ về khu du lịch Gaoguo, Quý Châu, Trung Quốc tránh nóng, nhưng kỳ nghỉ biến thành hỗn loạn khi hàng trăm thuyền cao su bị lật, chồng lên nhau do quá đông người và gió mạnh.