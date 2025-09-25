FPS là sự kiện chào tân sinh viên thường niên được tổ chức bởi khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, FPS đã quay trở lại với chủ đề “Sen’s Resonance”, hứa hẹn mang đến nhiều điều điều thú vị, bất ngờ cho các bạn tân sinh viên K45.

Với những dấu ấn đặc biệt từ các mùa sự kiện trước, “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã thu hút được hàng trăm sinh viên đến ứng tuyển. Để có thể tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp vào 23/9, các bạn sinh viên đã phải trải qua vòng đơn online diễn ra từ 16/9 - 22/9.