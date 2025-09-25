FPS là sự kiện chào tân sinh viên thường niên được tổ chức bởi khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, FPS đã quay trở lại với chủ đề “Sen’s Resonance”, hứa hẹn mang đến nhiều điều điều thú vị, bất ngờ cho các bạn tân sinh viên K45.
Với những dấu ấn đặc biệt từ các mùa sự kiện trước, “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã thu hút được hàng trăm sinh viên đến ứng tuyển. Để có thể tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp vào 23/9, các bạn sinh viên đã phải trải qua vòng đơn online diễn ra từ 16/9 - 22/9.
Năm nay, “FPS 2025 - Sen’s Resonance” tìm kiếm những “mảnh ghép” mới ở 5 Ban: Ban Nội Dung, Ban Văn Nghệ, Ban Tổ chức sự kiện, Ban Đối ngoại và Ban Truyền thông. Ngoài việc tham gia phỏng vấn trực tiếp, các ứng viên còn được “thử sức” với các bài kiểm tra được thiết kế riêng cho từng Ban. Đây là cơ sở để Ban Tổ chức tìm ra những ứng viên tiềm năng và phù hợp với chương trình.
Đánh giá về dàn ứng viên năm nay, bạn Ngô Hà Phương Anh - Phó Ban Truyền thông chia sẻ: “Các bạn ứng viên năm nay gây ấn tượng mạnh với sự tự tin, năng động và tinh thần nhiệt huyết. Các bạn không chỉ thể hiện rõ khát khao khẳng định bản thân mà còn cho thấy tiềm năng phát triển và tinh thần cầu tiến. Nhìn chung, dàn ứng viên năm nay đáp ứng tốt kỳ vọng của Ban Tổ chức”.
Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, bạn Tuấn Tú - lớp Báo Mạng điện tử K45 mừng rỡ chia sẻ: “Mình thấy vô cùng thoải mái vì đã hoàn thành phần ứng tuyển một cách suôn sẻ. Phần thi đánh giá năng lực báo chí theo mình khá hay, đề mở và cung cấp những kiến thức chung về ngành Báo chí”.
Với sự bổ sung nhân sự chất lượng, “FPS 2025 - Sen’s Resonance” hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều hoạt động sáng tạo, đột phá cho các bạn tân sinh viên. Hãy cùng chờ đón những sự kiện bùng nổ, thú vị của “FPS 2025 - Sen’s Resonance” trong thời gian tới.