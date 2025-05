Hàng trăm người được hỗ trợ y tế, nhiều ca cấp cứu do say nắng dịp lễ Vesak 2025

Trong khuôn khổ phục vụ sự kiện, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam và chùa Thanh Tâm, có 505 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó có 475 ca xử trí tại chỗ và 30 ca chuyển viện. Tại Việt Nam Quốc Tự, có 67 trường hợp hỗ trợ y tế, trong đó có 64 ca xử trí tại chỗ và 3 ca chuyển viện.

Trong đó, chủ yếu các trường hợp cấp cứu do say nắng, say nóng hoặc ngất xỉu do hạ đường huyết vì tập trung đông người, phải xếp hàng dài và chờ lâu. Bên cạnh đó, lực lượng y tế trực tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú cũng xử trí 21 trường hợp, đa số do rối loạn tiêu hóa.

Nhờ sự chuẩn bị tốt và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sau 8 ngày diễn ra các hoạt động, tuy có nhiều người dân phải được chăm sóc y tế (chủ yếu say nắng, nóng) nhưng lực lượng y tế TPHCM đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng.