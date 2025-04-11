Hàng trăm người dân chạy lũ trong đêm ở Cam Lộ

Theo đó, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, từ chiều 3-11, nhiều thôn trên địa bàn xã Cam Lộ đã bị ngập lụt nghiêm trọng; nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Tối 3-11, xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thực hiện đưa hàng trăm người dân trên địa bàn đến nơi an toàn.

Bộ đội giúp dân kê cao đồ đạc.

Tính đến 17 giờ ngày 3-11, trên địa bàn xã có 7 thôn bị ngập do nước dâng cao với khoảng trên 100 hộ bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương xã Cam Lộ đã huy động 250 người gồm lực lượng công an, quân sự xã và xin hỗ trợ 100 cán bộ chiến sĩ kịp thời đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người yếu thế đến nơi an toàn.