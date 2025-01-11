Hàng trăm người có thể đã bị hành quyết tại El-Fashir, Sudan

Thành phố El-Fashir - thủ phủ của bang Bắc Darfur, nơi cố thủ cuối cùng của quân đội Sudan tại khu vực Darfur, đã rơi vào tay RSF hôm 26/10, sau hơn 18 tháng giao tranh.

Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Seif Magango ước tính, số dân thường và các chiến binh thiệt mạng sau khi RSF chiếm El-Fashir có thể lên tới hàng trăm người, đồng thời mô tả các lời khai về các vụ hành quyết và giết người hàng loạt.

Những người lính của quân đội Sudan đang di chuyển. (Ảnh: Reuters)

Ông Seif Magango cũng cho biết đã nhận được báo cáo về các vụ hãm hiếp tập thể, với ít nhất 25 trường hợp là phụ nữ và trẻ em gái.

Một chỉ huy cấp cao của RSF gọi các báo cáo về vụ giết người là sự phóng đại của quân đội Sudan “để che đậy thất bại” tại El-Fashir, khẳng định ban lãnh đạo RSF đã ra lệnh điều tra mọi hành vi vi phạm.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ sự kinh hoàng và lên án trước báo cáo về việc hơn 460 bệnh nhân và người nhà tại một bệnh viện phụ sản ở Thành phố El-Fashir bị giết hại.

Trong khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk đã cảnh báo khả năng xảy ra các hành vi tàn bạo có động cơ sắc tộc trên quy mô lớn tại El-Fashir, bao gồm hành quyết và bạo lực tình dục.