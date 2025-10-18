Hàng trăm khách hàng 'sốc' khi nhận thông báo thu hồi căn hộ từ chủ đầu tư Grand Sunlake

Dự án Grand Sunlake được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4132, do Công ty CP Thiết bị Thủy lợi (Hesco) và Công ty CP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long làm nhà đầu tư thực hiện.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, họ đã ký hợp đồng mua căn hộ thông qua Công ty Cổ phần An Phú Gia Holdings (APG, đối tác được Công ty Thăng Long) cho phép thực hiện kinh doanh các sản phẩm thuộc dự án. Tuy nhiên, đến nay, họ bất ngờ với thông báo, các hợp đồng đã ký với APG sẽ bị hủy bỏ và căn hộ bị thu hồi.

Tháng 5/2021, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 3290, xác nhận dự án đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Trên cơ sở đó, năm 2022, Công ty Thăng Long đã ký với Công ty An Phú Gia Holdings 380 hợp đồng mua bán và thuê mua căn hộ thuộc tòa tháp 45 tầng của dự án Grand Sunlake. Sau khi ký kết, APG tiến hành giao dịch chuyển nhượng và bán cho 190 khách hàng, cá nhân.

Mâu thuẫn giữa hai bên phát sinh từ ngày 16/6/2023, khi Công ty Thăng Long ban hành văn bản thu hồi quyền chuyển nhượng căn hộ đã cấp cho APG với lý do đối tác này không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, ngày 29/6/2023, Công ty Thăng Long đã ban hành văn bản thu hồi lại Công văn số 65 (ngày 16/6/2023). Theo nội dung văn bản mới, Công ty Thăng Long chấp thuận cho phép Công ty APG tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ tại tòa nhà 45 tầng thuộc dự án Grand Sunlake.

Tuy nhiên, đến tháng ngày 1/10/2024, Công ty Thăng Long bất ngờ gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với APG, đồng thời tuyên bố thu hồi và hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng thuê, mua căn hộ mà APG đã ký với khách hàng.