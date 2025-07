Hàng trăm hộ dân ‘mắc kẹt’ ở chung cư Times Garden Hạ Long: Đủ kiểu vi phạm và vòng tròn đổ lỗi

Hàng loạt vi phạm PCCC bị phát hiện

Ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính số 282/BB-VPHC đối với Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long – chủ đầu tư dự án Times Garden. Biên bản nêu rõ 5 hành vi vi phạm nghiêm trọng, trong đó có việc không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và phương tiện phòng cháy chữa cháy định kỳ, không duy trì hệ thống chiếu sáng thoát nạn, không thành lập đội PCCC cơ sở đầy đủ theo quy định.

Đặc biệt, biên bản còn chỉ ra hành vi “đưa hạng mục công trình là tòa tháp Đông vào sử dụng, hoạt động cho thuê làm bãi đỗ xe trái phép khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy”. Đây là vi phạm hết sức nguy hiểm, vì bản thân tòa tháp Đông chưa hoàn thiện nội thất, chưa nghiệm thu hệ thống PCCC đầy đủ nhưng vẫn bị biến thành nơi khai thác dịch vụ, bất chấp các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu.

Cư dân phản ánh thêm rằng dù đã góp ý, kiến nghị nhiều lần, Ban quản lý tòa nhà vẫn lơ là, thậm chí có thời điểm còn “bật đèn xanh” cho việc cho thuê bãi xe, thu tiền dịch vụ ngay trong khu vực chưa được phép vận hành.