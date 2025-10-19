Hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra ở Mỹ với khẩu hiệu 'No Kings'

Ngày 18/10, nhiều thành phố lớn của Mỹ diễn ra các cuộc biểu tình với khẩu hiệu No Kings, nghĩa là Không Vua. Các cuộc biểu tình này là sự tiếp nối các cuộc tuần hành hồi tháng 6, phản ánh sự thất vọng đối với các chính sách từ nhập cư và giáo dục đến an ninh quốc gia và chăm sóc sức khỏe.

Người dân tham gia cuộc biểu tình “No Kings” phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump tại Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, Mỹ, ngày 18/10/2025. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình cho rằng, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng các sắc lệnh hành pháp để ngăn chặn ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn, giải thể một số bộ phận của chính phủ liên bang, trục xuất hàng loạt người nhập cư, áp đặt thuế quan với nhiều quốc gia khác và triển khai vệ binh quốc gia tới các thành phố bất chấp sự phản đối của các thống đốc tiểu bang.

Tại một số thành phố lớn đã xuất hiện ​​lực lượng Vệ binh Quốc gia do Tổng thống điều động với lý do để bảo vệ các nhân viên di trú và giúp chống tội phạm.

Quy mô của các cuộc biểu tình hôm 18/10 được cho là tương đương với các cuộc biểu tình hồi tháng 6 với khoảng 2.000 cuộc tuần hành trên khắp 50 tiểu bang. Lần này, ban tổ chức cho biết sẽ có thêm khoảng 600 cuộc biểu tình nữa, phần lớn diễn ra ở các vùng nông thôn.