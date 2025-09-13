Hàng trăm cảnh sát đang truy bắt đối tượng sát hại 4 người trong đêm

Ngày 13-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an tỉnh này đã huy động nhiều lực lượng truy bắt nghi kẻ sát hại ba người trong một gia đình tử vong, một người nguy kịch tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

“Khoảng 2 giờ 15, hung thủ gây án đã bỏ trốn, chúng tôi đang khẩn trương truy tìm”- nguồn tin cho hay.