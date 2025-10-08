Hàng tồn kho bất động sản tăng mạnh do lệch pha thị trường

Tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, hàng tồn kho của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) tính đến hết 30/6 là 150.113 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu kỳ. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đang có hàng tồn kho đạt hơn 80.210 tỷ đồng, tăng gần 46% so với đầu năm, phần lớn nằm ở các dự án bất động sản đang xây dựng như Vinhomes Ocean Park, Grand Park, Smart City...

Tổng lượng bất động sản tồn kho hiện lên tới hơn 25.294 sản phẩm.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) có hàng tồn kho chiếm hơn 23.000 tỷ đồng trong tổng tài sản, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, tập trung ở các dự án như Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (Mega Township) với 8.146 tỷ đồng, Clarita - Bình Trưng Đông 4.639 tỷ đồng, The Emeria - Bình Trưng Đông 3.725 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn quyền sử dụng đất và tài sản tại các dự án trên đã được thế chấp cho các khoản vay.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) tại ngày 30/6 có tổng tài sản đạt 28.214 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Nam Long là 17.902 tỷ đồng hàng tồn kho (chiếm 63% tổng tài sản), gồm 8.677 tỷ đồng tại dự án Izumi (tỉnh Đồng Nai), 6.855 tỷ đồng tại dự án Waterpoint (tỉnh Tây Ninh), 1.292 tỷ đồng tại dự án Cần Thơ, 351 tỷ đồng tại dự án Ehome Hải Phòng…