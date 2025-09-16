Hàng thủ công được người Mỹ, Nhật Bản yêu thích, Việt Nam thu về gần 600 triệu USD

Theo thống kê của Cục Hải quan, đến hết tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm của nước ta đạt 574 triệu USD, tăng nhẹ 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực vẫn là Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Ấn Độ... Trong đó, Mỹ giữ vị trí khách hàng lớn nhất mua nhóm sản phẩm thủ công này của nước ta với kim ngạch đạt 266 triệu USD, chiếm tỷ trọng 46,3% kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này trong 8 tháng qua.

Đứng thứ hai là Nhật Bản với kim ngạch 37,7 triệu USD. Ngoài ra, trong top 5 thị trường xuất khẩu chủ lực còn có Anh (28,5 triệu USD), Tây Ban Nha (27,6 triệu USD) và Ấn Độ (21,57 triệu USD).