Hàng rào tivi liệu có an toàn?

“Bất kể vì lý do gì, không thể phủ nhận hàng rào là một cách hay để thu hút sự chú ý” - tờ Odditycentral viết. Thế nhưng, làm thế nào để những chiếc màn hình tivi không bị vỡ bởi mưa gió hay những kẻ phá hoại là một vấn đề đáng lưu tâm. Không ít cư dân mạng lo ngại những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ.

“Có độc đáo đấy nhưng khi màn hình tivi bị vỡ do trẻ con ném hay tự vỡ do mưa nắng thì còn đẹp không? Linh kiện điện tử có thể tháo thật hết không? Liệu khi rỉ sét theo nước mưa chảy ra còn an toàn không?” - một cư dân mạng bình luận.