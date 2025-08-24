Hàng quán ven biển Đà Nẵng hối hả 'chạy bão'

"Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào trở tay kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói.

Hàng loạt hàng quán trên bãi biểnĐà Nẵng đang hối hả thu dọn bàn ghế, đồ đạc khi bão số 5 đang tiến gần. Trời Đà Nẵng chiều 24/8 âm u, mưa liên tục. Khu vực ven biển ít khách. Các hộ kinh doanh tại đây đã thu dọn ghế nằm, đồ đạc vào chất sát bờ. Theo bà con, trước bất kỳ cơn bão nào, dù lớn hay nhỏ họ cũng đều lo cất giữ tài sản chứ không chủ quan. Ảnh: Thanh Hiền. "Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào xoay xở kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 24 và ngày 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; biển động dữ dội, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Bàn ghế, giường, nệm... đã được thu dọn dần vào trong bờ. Những cây mái che cũng sẽ được hạ xuống di chuyển đến nơi an toàn đề phòng gió mạnh quật hỏng. Những đồ đạc nhỏ gọn được bà con mang vào cất trong quầy và khóa kỹ. Bà Nguyễn Thị Dung (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) lo lắng: "Tôi nghe tin bão đợt này kéo dài, đi vào mấy tỉnh phía ngoài, Đà Nẵng mình không vào trực tiếp nhưng thiên tai chẳng ai nói trước được gì nên lo lắm. Cái gì đem cất giữ, chằng buộc được phải làm gấp thôi". Một dãy hàng quán đã được tháo sạch mái che trong chiều 24/8. Theo ghi nhận, các hộ kinh doanh dọc biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đều gấp rút thu dọn tài sản, đồ đạc trên bãi biển. Các hàng quán cũng chủ động đóng cửa sớm dù trên biển vẫn có khách lui tới. "Mình không chờ các lực lượng nhắc nhở, ai cũng phải nắm tình hình để phòng chống, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn khi mưa bão thôi", một chủ quán chia sẻ. Các nhân viên cứu hộ kéo dây phao vào bờ chằng buộc kỹ càng. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng yêu cầu người dân, du khách khi xuống biển tắm, vui chơi phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ và các lực lượng chức năng.