Hàng quán ven biển Chân Mây - Lăng Cô nghỉ bán, di chuyển đồ đạc tránh bão

Cơn bão số 6 vào tháng 10 năm ngoái, tại vùng ven biển Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế bị thiệt hại khá nặng. Cả trăm nhà dân bị sập và tốc mái. Lần này, nghe tin bão, bà con lo chủ động phòng chống sớm. Những nhà cấp 4, mái lợp tôn, bà con dùng bao tải đựng cát, cạn nhựa đựng nước đè lên mái tôn để bảo vệ. Nhiều gia đình còn dùng thân cây chằng néo giữ mái tôn hoặc dùng dây thừng néo giữ các gốc nhà lại đề phòng gió quật ngã. Các tàu thuyền đánh bắt nhỏ được kéo lên bờ, phương tiện lớn đưa vào các khu neo đậu.

Tháo dỡ hàng quán ven biển Lăng Cô đưa lên bờ để chống bão

Ông Nguyễn Văn Bê, chủ một nhà hàng tại biển Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, bão số 6 năm ngoái, dãy nhà hàng, quán ăn dọc tuyến đường ven biển Lăng Cô bị hư hỏng nặng. Lần này, bà con chủ động đóng cửa quán nghỉ buôn bán sớm, lo di chuyển đồ đạc đưa về nhà cất giữ. Các nhà mái bạt được cuốn lại dùng dây buộc chặt để tránh gió.

“Năm ngoái do chủ quan nên bị thiệt hại nhiều, gió bão và sóng phá dỡ hết. Năm nay, bà con cũng rút kinh nghiệm lo dọn đồ đạc sớm. Các tấm ván lót sàn phải tháo dỡ đưa vào cất, đề phòng sóng biển cuốn trôi”, ông Bê cho hay.

Tháo dỡ sàn gỗ tại các hàng quán ven biển Lăng Cô để chống bão

Các Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân địa phương sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão. Trung tá Lê Bá Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết: “Đơn vị đã cắt cử 3 tổ công tác phối hợp với các tổ dân phố để vận động bà con kéo ghe thuyền lên cao, chằng chống nhà cửa. Sáng hôm nay đơn vị đã phối hợp cùng ngư dân kéo được 23 phương tiện lên khu vực neo đậu, ràng buộc chằng chóng an toàn. Vận động các gia đình nằm trong diện cần phải di dời, vào ở nhà kiên cố, các khu dân cư xen ghép, các nhà kiên cố như trường học, nhà văn hóa của thôn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”.

Di chuyển hàng quán ven biển Lăng Cô lên bờ tránh bão

Đến chiều nay, 1.122 phương tiện với hơn 8.000 lao động của thành phố Huế đánh bắt trên biển đã vào nơi neo đậu an toàn. Chủ động ứng phó với bão số 10, thành phố Huế đã lên phương án di dời hơn 10.000 hộ dân với gần 33.000 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, ven biển, đầm phá. Chính quyền địa phương cũng đã dự trữ hơn 20 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì ăn liền, nước sạch đóng chai và hàng hóa thiết yếu sẵn sàng cấp phát khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Hiện nay, các địa phương đang tập trung hỗ trợ dân ứng phó với bão, rà soát từng hộ dân, nhân khẩu và lên phương án sơ tán chi tiết khi bão vào.

Dùng bao tải đựng cát đè mái tôn chống bão

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, 116 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất phải hoàn thành công tác sơ tán trước 18 giờ hôm nay.

“Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức triển khai di dời dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển, chủ động ứng phó với bão số 10. Hiện nay, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng nhà vận động dân sơ tán để đảm bảo an toàn”, ông Tánh thông tin.