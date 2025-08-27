Hàng nghìn xe sang Audi, Volkswagen mới cứng bị vứt xó, phủ bụi 10 năm nay

Những chiếc xe sang phủ bụi trong nhà kho nhiều năm trời từng khiến không ít người xót xa và tiếc nuối thay chủ xe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chôn vùi giữa sa mạc nóng bỏng tại Mỹ còn có một “nghĩa địa” xe sang gây choáng ngợp - nơi chất đống hàng nghìn chiếc Audi và Volkswagen còn mới, bị bỏ lại.

Bãi xe từ những ngày đầu tiên

Đây là hậu quả của vụ gian lận khí thải xe diesel của Volkswagen từng gây chấn động toàn cầu cách đây 10 năm. Những chiếc xe sang mới cứng này đã nằm phơi nắng và phủ bụi giữa sa mạc Mojave ở Hoa Kỳ suốt nhiều năm qua.

Vụ bê bối này xảy ra vào năm 2015, khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phát hiện Volkswagen cài đặt cho xe chạy diesel những thiết bị gian lận, trong đó có một loại phần mềm tinh vi có thể qua mặt các bài kiểm tra khí thải.