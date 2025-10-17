Hàng nghìn xe ngập nước, gara ở Thái Nguyên làm xuyên đêm vẫn quá tải
17/10/2025 13:03
Sau đợt ngập sâu do hoàn lưu bão số 11, hàng nghìn ôtô tại Thái Nguyên bị hư hỏng nặng. Các gara sửa xe rơi vào tình trạng quá tải, thợ phải làm xuyên đêm, nhiều chủ xe phải chờ cả tháng mới có thể lấy được xe.
Các ô tô bị ngập nước được thợ tháo rời toàn bộ nội thất, ghế, sàn, hệ thống điện và động cơ để vệ sinh, sấy khô, kiểm tra hư hại. Công việc này đòi hỏi tỉ mỉ và mất nhiều thời gian, nên tiến độ sửa chữa diễn ra rất chậm.
Lượng xe ngập nước kỷ lục khiến nhiều gara ở Thái Nguyên phải tăng ca, làm việc xuyên đêm để trả xe cho khách.
Từng linh kiện trong xe được tháo ra, rửa sạch và sấy khô để kiểm tra hư hỏng trước khi lắp lại.
Nhiều ô tô ngập nước, còn bám đầy bùn đất tập kết tại gầm cầu Gia Bảo sửa chữa.
Không chỉ các gara, nhiều cửa hàng bán linh kiện ô tô như đèn, gương, điều hòa… cũng rơi vào tình trạng quá tải. Các xe bị ngập nước được tháo rời linh kiện mang đến đây để sửa chữa, vệ sinh hoặc thay mới.