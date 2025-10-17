Hàng nghìn xe ngập nước, gara ở Thái Nguyên làm xuyên đêm vẫn quá tải

Sau đợt ngập sâu do hoàn lưu bão số 11, hàng nghìn ôtô tại Thái Nguyên bị hư hỏng nặng. Các gara sửa xe rơi vào tình trạng quá tải, thợ phải làm xuyên đêm, nhiều chủ xe phải chờ cả tháng mới có thể lấy được xe.

VIDEO: Gara chật kín ô tô ngập nước, thợ làm xuyên đêm vẫn quá tải ở Thái Nguyên. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 vừa qua đã làm 12.000 ô tô trên địa bàn bị ngập nước ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, phải đưa đi cứu hộ hoặc sửa chữa trong thời gian dài. Một gara nằm trên đường phường Phan Bội Châu đang tiếp nhận khoảng 100 xe đang chờ sửa, chủ phương tiện phải đặt lịch nhiều ngày mới đến lượt. "Mỗi ngày gara chỉ có thể sửa được từ 1-2 xe do quy trình phục hồi xe ngập nước rất phức tạp và tốn thời gian. Trong khi đó, số lượng xe đưa đến quá nhiều khiến chúng tôi phải làm việc liên tục, thậm chí thay nhau làm cả đêm”, một nhân viên gara trên địa bàn phường Phan Bội Châu chia sẻ. Anh Hiếu (chủ gara tại phường Phan Bội Châu) cho biết lượng xe sau lũ quá đông khiến gara của anh rơi vào tình trạng quá tải, buộc phải nhờ các gara ở tỉnh lân cận hỗ trợ. Trung bình mỗi chủ xe được hẹn khoảng một tháng, với những xe có linh kiện khó kiếm, thời gian chờ có thể lên tới 2 tháng.

Chi phí để sửa chữa một chiếc xe ngập nước dao động từ 20 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy mức độ hư hại và loại xe. Các ô tô bị ngập nước được thợ tháo rời toàn bộ nội thất, ghế, sàn, hệ thống điện và động cơ để vệ sinh, sấy khô, kiểm tra hư hại. Công việc này đòi hỏi tỉ mỉ và mất nhiều thời gian, nên tiến độ sửa chữa diễn ra rất chậm. Các linh kiện điện tử trong xe rất dễ hư hỏng sau khi xe ngập nước nhiều ngày. Tại một gara trên đường Bắc Kạn (phường Hoàng Văn Thụ), bãi xe chật kín phương tiện chờ sửa, nhiều ô tô phải xếp hàng dài ngoài vỉa hè. Lượng xe ngập nước kỷ lục khiến nhiều gara ở Thái Nguyên phải tăng ca, làm việc xuyên đêm để trả xe cho khách. “Những ngày này việc tăng ca cả đêm là chuyện bình thường, chúng tôi phải thay nhau nghỉ ngắn để tiếp tục làm việc, đảm bảo sửa chữa kịp tiến độ cho khách hàng,” anh Hải (chủ gara ở phường Trưng Vương) chia sẻ. Từng linh kiện trong xe được tháo ra, rửa sạch và sấy khô để kiểm tra hư hỏng trước khi lắp lại. Nhiều ô tô ngập nước, còn bám đầy bùn đất tập kết tại gầm cầu Gia Bảo sửa chữa. Không chỉ các gara, nhiều cửa hàng bán linh kiện ô tô như đèn, gương, điều hòa… cũng rơi vào tình trạng quá tải. Các xe bị ngập nước được tháo rời linh kiện mang đến đây để sửa chữa, vệ sinh hoặc thay mới.