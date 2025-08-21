Hàng nghìn người xuyên đêm chờ lấy vé ở Nhà hát Lớn Hà Nội

Hàng nghìn khán giả đội mưa, thức trắng đêm xếp hàng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ nhận vé miễn phí concert “Việt Nam trong tôi”. Sau nửa ngày tạm dừng vì lo ngại an ninh, ban tổ chức đã nối lại việc phát vé với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, song lượng người đổ về vẫn ken kín khu vực trung tâm.

Sau nửa ngày dừng phát vé concert Việt Nam trong tôi, ban tổ chức chương trình chính thức thông báo tiếp tục phát vé từ 9h sáng 21/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong lần phát vé trở lại này, ban tổ chức chương trình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chủ động phân làn từ xa và mở thêm nhiều cửa phát vé.

Ngay từ khi công bố, concert Việt Nam trong tôi đã nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sức hút của chương trình đã khiến hàng nghìn người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội từ nửa đêm để chờ nhận vé miễn phí. Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, giữa đêm 21/8, hàng nghìn người tiếp tục đổ về khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Hàng người đứng đợi kéo dài từ cửa hông bên phải của nhà hát đến tận ngã tư Tràng Tiền - Lê Thánh Tông. Nhiều người không giấu được sự mệt mỏi, vạ vật bên lề đường. Thời tiết đêm 21/8 liên tục có mưa, khiến việc chờ đợi trở nên khó khăn hơn. Nhiều người chọn lướt điện thoại, giữ sự tỉnh táo để chờ đón khoảnh khắc các cửa phát vé mở ra. Dù trời mưa cũng không cản được sự háo hức, nhiệt tình của khán giả: “Cơ hội được thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn không nhiều. Em và bạn bè quyết tâm đến sớm, dù biết sẽ phải chờ cả đêm trong mưa”. Không khó để bắt gặp những khán giả gục xuống, chợp mắt nghỉ ngơi trong quá trình săn vé concert đặc biệt này. Với nhiều người hẳn đây là ký ức không thể nào quên. Các khu vực xếp hàng, chờ đợi của khán giả lần này được rào chắn cẩn thận. Ngoài ra, nhân lực trong ngày phát vé thứ hai cũng được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho khán giả từ lúc xếp hàng đợi lấy vé cho đến khi nhận vé. Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân (CCCD) bản gốc để nhận vé. Khán giả phải xuất trình CCCD để nhân viên kiểm tra, tránh trùng thông tin. Sau khi nhận vé, khán giả kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy. Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Việt Nam trong tôi là dịp các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt. Trước tình trạng dòng người đổ về từ đêm hôm trước, ban tổ chức đã triển khai phương án phân luồng và kiểm soát an ninh đặc biệt. Hệ thống phát vé 5 cửa được thiết lập ngay mặt tiền Nhà hát, chia theo từng loại vé, kèm hàng rào an ninh di động để phân tách lối vào, lối ra và ngăn chen lấn. Vé bắt đầu được phát từ 9h sáng 21/8. Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9h-11h30, buổi chiều từ 13h-16h30, trong hai ngày 21 và 22/8.