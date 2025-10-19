Hàng nghìn người sơ tán khi bão Fengshen đổ bộ Philippines

Trong bản tin dự báo lúc 5 giờ sáng ngày 19/10 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, bão Fengshen duy trì sức gió mạnh nhất 65km/giờ gần tâm bão và giật lên tới 90km/giờ, đồng thời di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 25km/giờ.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm. Ảnh minh họa: Philstar

PAGASA dự báo Fengshen sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây theo hướng Tây Bắc hoặc Tây Bắc khi nó đổ bộ vào vùng lân cận tỉnh Quezon vào sáng 19/10. Sau khi đổ bộ, bão sẽ đi qua vùng đất liền Nam-Trung Luzon trước khi tiến vào vùng biển ven bờ Pangasinan hoặc Zambales vào buổi chiều hoặc buổi tối. Sau đó, bão Fengshen sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc cho đến khi ra khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào sáng 20/10.

Cơ quan khí tượng Philipines cho biết, trong quá trình đi qua vùng đất liền, bão Fengshen dự kiến ​​sẽ duy trì cường độ hoặc suy yếu đôi chút do ảnh hưởng ma sát của địa hình đồi núi. PAGASA cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét và lở đất, đặc biệt là ở các vùng núi và những nơi có đất bị bão hòa. Có thể xảy ra sóng thần cao tới 2 mét trong vòng 36 giờ dọc theo bờ biển Isabela, Aurora, Quezon, Vùng Bicol và các tỉnh Samar.

Khi bão Fengshen tấn công các khu vực của đất nước, Bộ Y tế (DOH) đã ban bố Cảnh báo Trắng để đảm bảo các bệnh viện và cơ sở y tế có thể ứng phó ngay lập tức với bất kỳ trường hợp khẩn cấp y tế nào.

Hơn 9.000 cư dân của Catanduanes trước đó đã được di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền tỉnh Catanduanes đã ra lệnh cho các quan chức địa phương "kích hoạt kế hoạch sơ tán" cho cư dân ở "các khu vực có nguy cơ cao", bao gồm bờ biển, các cộng đồng trũng thấp và các sườn dốc dễ bị sạt lở đất.

Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, tấn công các khu vực dễ bị thiên tai, nơi hàng triệu người nghèo đang sinh sống. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn khi hành tinh ấm lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra.