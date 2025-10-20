Hàng nghìn người 'kêu trời' vì canh cả tuần vẫn không nộp được hồ sơ nhà ở xã hội online

Theo tìm hiểu của phóng viên, những ngày qua có rất nhiều khách hàng chia sẻ tình trạng website của chủ đầu tư thường xuyên lỗi, treo liên tục, khiến họ phải ngồi canh máy cả ngày mà vẫn không thể nộp được hồ sơ. Website nộp hồ sơ thường xuyên lỗi, tải chậm, không thể truy cập hoặc bị treo giữa chừng. Một số trường hợp dù đã gửi thành công nhưng lại không nhận được mã xác nhận qua email, dẫn đến hồ sơ không được ghi nhận...

Trước đó, ngày 9/10, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam, đại diện Liên danh chủ đầu tư dự án NOXH Rice City Long Châu cho biết: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, hệ thống website đã bị một số đối tượng cố tình tấn công, lợi dụng công nghệ để can thiệp bất hợp pháp. Ví như, tấn công tự động bằng các công cụ giả lập click, spam truy cập nhằm làm nghẽn hệ thống; chiếm ID người dùng đang thực hiện đăng ký trong cùng thời điểm; tăng đột biến lưu lượng truy cập giả tạo khiến website hoạt động không ổn định…Theo ước tính, thiệt hại do tấn công mạng gây ra lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Đây là hành vi của các đối tượng có tổ chức, đồng loạt cùng nhau hack vào hệ thống để giành quyền nộp hồ sơ thu tiền chênh từ các khách hàng.

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam đã lưu giữ toàn bộ địa chỉ IP và nhật ký hệ thống liên quan, đồng thời báo cáo sự việc đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần BIC Việt Nam đại diện liên danh cam kết: “Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đăng ký trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân đăng ký mua nhà ở xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

Tuy nhiên, đến ngày 18/10, sau khi đã có cam kết từ phía chủ đầu tư, người dân vẫn không thể nộp hồ sơ đăng ký mua nhà qua mạng được.