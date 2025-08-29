Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm trước cửa Nhà hát Lớn

Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.

Theo thông báo từ ban tổ chức concert quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, vé xem concert được phát từ 9h sáng 29/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi người dân chỉ được nhận duy nhất một vé. Concert có sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Double2T, Anh Tú, Đông Hùng, Nhóm Oplus, Nhóm Dòng Thời Gian... Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng là lý do khiến chương trình được đông đảo khán giả quan tâm, sẵn sàng xuyên đêm săn vé. Ngay từ 6h sáng nay, người dân xếp hàng từ phố Đặng Thái Thân đến trước cửa Nhà hát Lớn để chờ nhận vé, thậm chí, một số khán giả tiết lộ họ đã có mặt tại khu vực này từ đêm.

Thời gian xếp hàng, chờ đợi quá lâu khiến nhiều người mệt mỏi, dựa vào tấm pano quảng cáo trên đường để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Không ít người gục xuống vì mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi. Trên vỉa hè, từng nhóm khán giả trải sẵn áo mưa, chiếu, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ… kiên nhẫn ngồi chờ.

Tại một số khu vực, khán giả trải bạt, áo mưa để nằm nghỉ. Khu vực Nhà hát Lớn nằm ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều trục đường chính, đông đúc người dân và du khách qua lại. Hàng dài người xếp hàng quanh khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Xếp hàng từ 4h sáng, bạn Đặng Thị Thanh Ngọc (21 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Có mặt tại đây, lòng em đầy háo hức và hồi hộp. Em mong mình được may mắn để nhận tấm vé tham dự concert đặc biệt này". Dòng người xếp hàng lấy vé có dấu hiệu tràn lòng đường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người tham gia giao thông và cả chính những người đang xếp hàng lấy vé. Lượng người đổ về mỗi lúc một đông, hàng dài khán giả nhìn không thấy điểm cuối. Lượng người quá đông nên dù có sự sắp xếp, hướng dẫn của Ban tổ chức vẫn không tránh được sự chen lấn, xô đẩy ở một số nơi. Concert 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa, hình ảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại. Sân khấu sẽ tái hiện hành trình 80 năm của đất nước.