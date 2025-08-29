Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm trước cửa Nhà hát Lớn
Gia Linh - Duy Phạm|29/08/2025 12:58
Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.
Dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng là lý do khiến chương trình được đông đảo khán giả quan tâm, sẵn sàng xuyên đêm săn vé. Ngay từ 6h sáng nay, người dân xếp hàng từ phố Đặng Thái Thân đến trước cửa Nhà hát Lớn để chờ nhận vé, thậm chí, một số khán giả tiết lộ họ đã có mặt tại khu vực này từ đêm.
Không ít người gục xuống vì mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi.
Lượng người đổ về mỗi lúc một đông, hàng dài khán giả nhìn không thấy điểm cuối.
Lượng người quá đông nên dù có sự sắp xếp, hướng dẫn của Ban tổ chức vẫn không tránh được sự chen lấn, xô đẩy ở một số nơi.