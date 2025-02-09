Hàng nghìn người đội mưa xem pháo hoa 2/9 ở TPHCM

Tối 2/9, TPHCM đã tổ chức bắn pháo hoa lúc 21h tại 4 địa điểm, trong đó có 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp, nhằm phục vụ người dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mưa lớn tại trung tâm TPHCM hơn 1 giờ vẫn chưa tạnh. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ghi nhận từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đổ về khu trung tâm TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng để vui chơi và chờ đón ’đại tiệc’ ánh sáng bên sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, tình huống không lường đã xảy ra khi khu vực trung tâm đón trận mưa lớn kéo dài.